Zenga: “Brozovic e Lukaku rimessi nel motore fanno la differenza. Inzaghi…”

Walter Zenga ha parlato del momento dell'Inter durante un intervento negli studi di Skysport e si è soffermato su due aspetti in particolare che secondo lui hanno migliorato il percorso della storia nerazzurra a questo punto: «Nell'ultimo mese c'è stato il rientro di Brozovic e il rientro di Lukaku. Le squadre per esprimersi bene devono stare bene. Mourinho ha dichiarato di non avere ricambi, se stai bene puoi produrre. E se metti nel motore questi due giocatori e li puoi ruotare, le cose cambiano e diventano più facili».

L'ex portiere nerazzurro ha parlato dell'equilibrio dimostrato dall'allenatore nel suo percorso alla guida dell'Inter: «Inzaghi è ben disposto, sempre gentile, col sorriso, mai visto rispondere male. Le critiche secondo me non gli sono arrivate, ha come un'impermeabile. E i suoi stati d'animo negativi, eventualmente, non vengono trasferiti alla squadra».