GdS – Inter, contro il Lecce un osservato speciale: si valuta l’ipotesi Umtiti

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "C'è curiosità anche sul futuro del campione del mondo Samuel Umtiti, guarda caso avversario domenica dei nerazzurri con la maglia del Lecce. Nel Salento il mancino ha trovato un'oasi ideale per tornare ai massimi livelli. Corvino ha fatto il miracolo di averlo in prestito gratuito per la stagione in corso dal Barcellona, ma è difficile riproporre un altro anno alle stesse condizioni. E se l'Inter sfruttasse l'occasione? Ovviamente pagando una parte di stipendio ben più rilevante. È solo una traccia, per ora, ma è indicativo che Umtiti sia tornato quello splendido giocatore conosciuto al Mondiale di Russia".