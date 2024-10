Bonucci: “Inter, a volte si molla per eccessiva fiducia. Inzaghi deve essere bravo a…”

“L’Inter ha vinto lo scudetto e giocato bene una finale di Champions, c’è il momento in cui molli un pochino per l’eccessiva fiducia che si ha nel gruppo. Si rincorre più tardi l’avversario rispetto a prima o si prendono gol che non si prendevano, perché l’anno scorso non andavano tutti a 100, ma a 110. Quest’anno ci sono altre squadre che se la giocano, se l’Inter comincia a perdere punti, alla lunga dovrà tornare a correre forte per portare a casa il campionato.