TS – Inter, ruggito nel testa a testa scudetto: cancellate le ultime prestazioni incolori

Nessun problema per l'Inter, che travolge il Monza e lancia un chiaro segnale alla Juventus e a tutto il campionato. Un'autentica prova di forza, come sottolinea Tuttosport: "L'Inter impiega un quarto d'ora scarso per scacciare la paura di venir agganciata dalla Juve alla vigilia della trasferta araba per onorare la Supercoppa, quando gli avversari giocheranno una gara in più. Un potente ruggito nel testa a testa scudetto che cancella il ricordo delle ultime prestazioni un po' incolori con Genoa e Verona rimettendo l'Inter bene al centro del palcoscenico nel suo ruolo di favorita riconosciuto un po' da tutti.