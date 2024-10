Fabio Caressa, su Radio Dee Jay, partendo dalla partita tra Milan e Bologna che è stata rinviata ha parlato anche di Inter-Juventus. «Va ridotto il campionato a 20 squadre ed è attendibile come soluzione. entrambi in CL c'è aggravante su aggravante da questo punto di vista. Mi auguro che Inter-Juve sia una bella partita, abbiamo bisogno di una gara spettacolare e chi la perde non ha una tragedia. Se vinci fai una gran figura e dà morale. In questo momento in Italia è basso il livello a livello spettacolare, non ci sono transizioni, verticalizzazione, non gira la palla, non si può vedere questa roba qui», ha sottolineato. Nel momento del pronostico il telecronista ha parlato di 'zero a zero' tra Inter e Juventus: «Io che ho chiesto che non succeda secondo voi cosa metto? Zero a zero. Quindi X».