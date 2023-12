Libero – Inter e Juve, grande fuga e duello scudetto: lotta di nervi Inzaghi-Allegri

La grande fuga di Inter e Juventus verso lo scudetto. Ne parla Libero oggi in edicola dopo i risultati del weekend di Serie A: “Quella tra Inter e Juventus è chiaramente una lotta scudetto. Non esiste una rivale in grado di rientrare nella corsa né è plausibile un crollo di una delle due, figurarsi di entrambe. Sono due squadre ormai consapevoli di non avere altre avversarie e che il resto del campionato sarà identico a quello che è stato finora: una lotta di nervi.