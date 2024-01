Borghi: “Inter, benessere evidente, ma torna cambiata da Arabia. Un anno fa…”

Stefano Borghi, commentatore di DAZN, ha parlato della lotta per il campionato tra Inter e Juventus alla luce della vittoria dei bianconeri a Lecce e del loro più uno in classifica. «La partita dell'andata arrivava nella parte iniziale del campionato, in quel momento un pari ci stava. Ora lo scontro diretto sarà diverso. L'Inter ora si è ritrovata, ha un benessere evidente. Vediamo come torna dall'Arabia, ha cambiato clima, a Firenze sarà una gara dura senza Calhanoglu, la Juve che arriva, il valore dell'Inter non si discute ma tornerà dall'Arabia con qualcosa di cambiato».