Inter, il momento difficile sembra alle spalle. Inzaghi darà un occhio anche ai diffidati

"Battere la Juve per la prima volta in questa stagione sarebbe un’altra botta di autostima non indifferente, anche perché Allegri è il collega che più fa soffrire Inzaghi. E per farlo, il tecnico interista si affida ancora al turnover con un paio di dubbi non banali (Calhanoglu in vantaggio su Brozovic in regia e Dzeko su Lukaku, per giocare accanto a Lautaro) e l’attenzione per i sette diffidati, che in caso di ammonizione salterebbero l’eventuale finale dell’Olimpico: lo stesso Brozovic, Lautaro, Lukaku, Correa, Dimarco, Gosens e anche Onana. Considerato che Handanovic è appiedato per due turni dopo il parapiglia con Cuadrado all’andata, il portiere deve stare tranquillo", aggiunge.