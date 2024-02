La prima pagina del quotidiano sportivo nel giorno della sfida del Meazza con Darmian preferito a Dumfries e Yildiz in attacco con Vlahovic

Il Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Lo scudetto è qui". È il giorno di Inter-Juve: "Inzaghi e Allegri abbassano i toni ma la partita può cambiare il corso del campionato. Simone non si nasconde. Darmian preferito ancora a Dumfries. Max: «Un premio sfidarli da secondi». Chiesa va in panchina, tocca a Yildiz", si legge sulla sfida di questa sera al Meazza.