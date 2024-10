Boban, a Skysport, ha parlato del pareggio con la Juve per 4-4 e si è soffermato in particolare su una riflessione quella delle certezze che si innescano nella testa dei vincitori dopo una vittoria e che potrebbero rendere più difficile la riconferma. «Tarlo sicurezza nella testa dell'Inter dopo la vittoria dell'anno scorso? Credo di sì perché non c'è la stessa fame, non c'è lo stesso comportamento aggressivo che c'è stato o si pensa di prendere l'avversario più alto ma non ci si riesce quindi credo non abbia neanche senso», ha detto rispondendo ad una domanda di Caressa.