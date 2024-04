"Per pensare al futuro ci sarà tempo e modo, anche perché l'esplosione di fuochi d'artificio intorno a San Siro (mentre la Juve per prima si complimentava con i rivali) indica come la festa nerazzurra sia soltanto agli inizi. Il punto più alto sarà nell'ultima gara casalinga con la Lazio quando verrà consegnato il trofeo nelle mani di Lautaro Martinez, antipasto del grande concerto organizzato per celebrare la conquista dello scudetto. Il capitano nel derby non è riuscito a segnare (anzi, si è mangiato un gol fatto nel cuore dell'area piccola) ma a farne magnificamente le veci hanno provveduto Francesco Acerbi e Marcus Thuram".