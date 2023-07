Inter Women, Karchouni: “Spero di fare ancora meglio della scorsa stagione”

Prosegue la preparazione delle Inter Women in vista del via ufficiale della stagione 2023/24. Ai microfoni di Inter TV, le prime impressioni di Ghoutia Karchouni: "Provo tanta gioia nel ricominciare, è un piacere essere qui con la squadra, sono molto felice. Cosa si può migliorare? Secondo me possiamo migliorare ancora la mentalità, la fame di vincere sempre perché ogni partita è importante. Mi sento bene quando ho la palla, so di essere una giocatrice polivalente ma è più facile per me quando ho la palla e posso decidere, spero di fare ancora passi avanti quest’anno.