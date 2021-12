TS – Inter-Liverpool? Il calcio metallaro di Klopp. Popolarissimo tra i suoi perché…

La squadra che i nerazzurri affronteranno agli ottavi di Champions gioca a memoria e ha grande feeling con il suo allenatore

E aggiunge: "Gran corsa, grande intensità e, negli ultimi anni, anche le giuste pause a livello di ritmo. Un po’ perché i giocatori li puoi spremere solo fino a un certo punto, un po’ perché abbassare il ritmo ogni tanto rende ancora più devastanti i suoi Reds quando pigiano sull'acceleratore. Il Liverpool attuale gioca a memoria e non è una coincidenza che una delle condizioni poste dal tecnico tedesco al momento di prolungare il suo contratto era l'impegno a blindare le sue stelle. Così negli ultimi mesi ecco contratti nuovi per lo zoccolo duro: Alexander-Arnold, Alisson, Van Dijk, Fabinho e Henderson, in attesa della firma di Salah, Mané e Firmino (tutti e tre in scadenza nel 2023). Proprio questa fedeltà verso i big rende Klopp popolarissimo tra i suoi giocatori".