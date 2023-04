Inter, la mossa di Inzaghi per allentare la tensione pre Juventus

Ancor prima che un abile stratega, Simone Inzaghi dovrà dimostrare di essere un bravo psicologo. La sua Inter ha bisogno di nuove energie mentali per superare le criticità del momento e proiettarsi nel migliore dei modi nel finale di stagione che l'attende. Tutto è ancora in gioco, per cui il comandamento principale è: non perdere la testa. Soprattutto in campionato, impossibile tollerare altri scivoloni.

L'allenatore nerazzurro sa che un risultato positivo contro la Juventus stasera potrebbe già aiutare l'ambiente. Per questo spera di poter contare su una reazione forte dei suoi. E ha provato a dare una mano con una mossa decisa ieri, come sottolinea il Corriere della Sera: "Inzaghi per allentare la tensione abolisce il ritiro prima della semifinale di andata di Coppa Italia: la squadra viaggerà oggi per Torino e troverà una Juventus che dopo aver metabolizzato la penalizzazione (e in attesa di notizie) sembra non aver più paura di niente e va «alla guerra contro tutti» come ha sintetizzato Szczesny".