CdS – Inter, dita incrociate per Lautaro: si spera che l’Argentina non lo sprema

L'importanza di Lautaro Martinez per l'Inter non la si scopre di certo oggi: l'attaccante argentino è ormai da anni una certezza per i nerazzurri, e la fascia di capitano lo ha caricato ancora di più. I numeri la dicono lunga sul suo rendimento: già 11 i gol segnati in stagione tra campionato e Champions League, e prestazioni da leader assoluto in campo e fuori.