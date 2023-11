Inter, Lautaro insaziabile. Da gennaio secondo per gol nei 5 top campionati

Stagione straordinaria per Lautaro Martinez che si sta confermando sempre più leader e goleador dell’Inter di Inzaghi. Il capitano trova la via della rete con grande continuità.

”Ancora il capitano e ancora un gran gol. Per Lautaro Martínez con la rete realizzata a Bergamo diventano 12 i centri in campionato: l’ultimo giocatore che fatto meglio nelle prime 11 partite stagionali dell’Inter in Serie A è stato Antonio Valentin Angelillo. A partire da gennaio 2023 il numero 10 nerazzurro è il secondo calciatore ad aver realizzato più gol nei cinque maggiori campionati europei. Attualmente sono 26 le reti in questo anno solare”, scrive Inter.it.