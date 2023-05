Libero – Inter, il miglior Lautaro di sempre. Con questo Lukaku sarebbe stato scudetto

Ecco il commento sulle colonne di Libero dopo la vittoria di ieri dell’Inter per 3-2 contro l’Atalanta

“Bentornata LuLa nel momento migliore dell’anno”. Ecco il commento sulle colonne di Libero dopo la vittoria di ieri dell’Inter per 3-2 contro l’Atalanta nella penultima giornata di Serie A. “Nell’annata in cui nessuno, a parte il Napoli, ha potuto contare su un grande attaccante, l’Inter ne aveva due: Lautaro e Lukaku.

Il Toro sta chiudendo la miglior stagione della sua carriera perché è riuscito nell’impresa di non infortunarsi mai. È stato letteralmente usurato. Quella con la Dea è la sua 55esima stagionale, su altrettante gare, non ne ha saltata nemmeno una. […] I calcoli dell’Inter, quindi, erano corretti. Se questo fosse stato il Lukaku di stagione, l’abbinata al miglior Lautaro di sempre sarebbe bastata per lo scudetto.