La Stampa – Adrenalina Inter, no squadra riserva: “Lautaro-Lukaku segnale che…”

L’ultimo atto del campionato di Serie A. Questa sera l’ Inter gioca l’ultima partita sul campo del Torino, prima della finale di Champions League a Istanbul. Ecco quanto evidenziato da La Stampa verso il match odierno: “L’adrenalina la porta un avversario, l’Inter, con la testa alla finale di Champions - sabato prossimo a Istanbul - ma con poca voglia di indossare l’abito da squadra di riserva: Lautaro e Lukaku dal via sono una segnale.

Torino e Inter si sfidano con motivazioni opposte e, questo, potrebbe diventare il jolly in mano a Schuurs e soci. Adrenalina, orgoglio e un pizzico di preoccupazione: all’ultima curva di stagione arriva un gruppo di ragazzi guidati da un allenatore che li ha portati a esprimere tutto ciò che avevano. A quota 56, in caso di successo coi nerazzurri, i granata brinderebbero al terzo miglior risultato dell’era Cairo in fatto di punti, alle spalle di Mazzarri e Ventura”, si legge.