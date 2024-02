Lautaro Martinez, Zanetti gli consegna la maglia 100 dell’Inter

Lautaro Martinez, nello scorso turno di campionato, nella gara contro il Lecce ha toccato quota cento gol in Serie A con la maglia dell'Inter. Poi ha segnato anche il 101esimo ma per il traguardo del centesimo gol il club nerazzurro lo ha premiato, prima della gara con l'Atalanta, con la maglia nerazzurra con il numero delle reti segnate sulle spalle. Gliel'ha consegnata Javier Zanetti, ex capitano e vice presidente del club.