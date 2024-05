Riccardo Montolivo, su DAZN, ha parlato prima dei convocati dell'Inter da parte di Spalletti per l'Italia e poi si è soffermato anche sul rinnovo di Lautaro Martinez , non ancora arrivato. «In Nazionale c'è un blocco Inter e anche un modo di giocare che credo accompagnerà la Nazionale in questo Europeo», ha sottolineato l'ex centrocampista.

«Lautaro? Se dici di essere ad un passo dal rinnovo da Natale e non hai ancora rinnovato, se non hai una quadra dopo tutto questo tempo, è evidente che ci sia un problema. Il suo rinnovo può essere un segnale importante da parte della nuova società. Se gli rinnovo faccio capire che voglio investire e dare continuità al progetto, il mancato rinnovo potrebbe essere interpretato come una debolezza dei nuovi proprietari. O magari, dal canto del giocatore, potrebbe decidere di andare via: magari avrebbe trovato l'accordo con la vecchia proprietà e non lo trova con questa», ha detto sull'argentino.