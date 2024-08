Lautaro riceverà il Premio Paolo Rossi prima di Inter-Atalanta

Nell'albo d'oro di questo prestigioso premio il calciatore argentino succede a Cristiano Ronaldo, Ciro Immobile e Victor Osimhen, vincitori delle scorse edizioni. Capitano e simbolo dell'Inter, Lautaro con le sue 24 reti ha contribuito in maniera determinante alla grande stagione dei nerazzurri, culminata con la vittoria dello scudetto. Già vincitore sempre con la "Beneamata" di due campionati di Serie A, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane, e con la Nazionale argentina di due Coppe America e soprattutto della Coppa del Mondo in Qatar, "el toro" come è stato soprannominato per doti agonistiche e carisma, riceverà il trofeo costituito da un pallone di "plexiglass" trasparente, impreziosito da due dischi d'argento, uno dei quali placcato in oro, con al centro la foto di Paolo Rossi.