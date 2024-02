Un rendimento stellare, che non fa che confermare la bontà della scelta di Thuram come partner del Toro, anche se il francese era arrivato per fare la riserva di Lukaku: non c’è dubbio che il cambio sia stato una svolta per l’argentino, soprattutto rispetto alla scorsa stagione, ben diversa dalle prime due vissute con Romelu come punta dominante.

Senza un riferimento centrale della stazza del belga, il gioco d’attacco dell’Inter è molto più indecifrabile per gli avversari, grazie proprio al movimento costante delle punte, aumentato con Thuram anche rispetto a Dzeko: i dati di Lautaro, miglior attaccante del campionato non solo per i gol segnati ma anche per i palloni recuperati, spiegano quanto l’argentino sia aggressivo nel pressing, senza perdere quasi mai lucidità in zona gol, dove adesso è lui più che mai il terminale principale.

Anche dal punto di vista della leadership la terza Inter di Inzaghi è Lautarocentrica, non solo per la fascia al braccio, che ha aggiunto il crisma dell’ufficialità a una situazione già evidente, ma proprio per la maturità raggiunta dal Toro dopo l’esperienza del Mondiale vinto, che si vede anche nei messaggi alla squadra e ai tifosi. Anche per questo la questione del rinnovo, nonostante il tempo non manchi assolutamente (il contratto scade nel 2026) deve seguire la linea della fiducia, dettata prima dal giocatore e poi dal d.s. Ausilio: «C’è fiducia soprattutto perché c’è la stessa intenzione, tutte e due le parti vogliono allungare questo rapporto. È normale che, essendoci una negoziazione in corso, serva pazienza. Ma sono sicuro che alla fine si arriverà a un accordo che accontenterà tutti, perché è ciò che vogliamo».

Del resto, per restare alla sfida con l’ex amico Lukaku, il belga con l’ingaggio tagliato alla Roma guadagna ancora più di Martinez, per cui è vero che non c’è fretta di adeguare lo stipendio di un attaccante top, ma fino a un certo punto. E vale lo stesso per la fuga di Inzaghi, che conferma la formazione anti Juve (Frattesi e Sensi out): rallentare può anche essere fisiologico, ma accelerare farebbe la differenza”, si legge.

