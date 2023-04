SM – Inter-Lazio, Acerbi l’ex col dente più avvelenato: sarà in campo dal 1′

Francesco Acerbi è uno dei protagonisti annunciati di Inter-Lazio di domani. Il difensore, ancora di proprietà della Lazio ma perfettamente integrato all'Inter e speranzoso di rimanere in nerazzurro, ragiona già da ex. Domani ha in testa solo un obiettivo: i tre punti per migliorare la classifica della squadra di Inzaghi, anche lui ex di turno.