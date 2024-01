Sarri: “Inter superiore ma divario non è questo. Una cosa mi ha sorpreso”

«Come mi spiego questa serata? Penso che se la prestazione collettiva è questa c'è poco da riflettere sulle scelte, sarebbe stato lo stesso anche con altre scelte. Il divario tra noi e Inter esiste anche se non è questo. Oltre ai loro meriti ci sono nostri demeriti non da poco. Siamo delusi per questo. La somma del valore dei singoli dell'Inter è superiore alla nostra ma il divario non è questo, potevamo superare questo divario col collettivo da un punto di vista tattico e mentale. Stasera siamo stati scadenti da un punto di vista mentale e tecnico e il divario si è allargato». Così Maurizio Sarri dopo la semifinale persa con l'Inter ha parlato in conferenza stampa analizzando la prestazione dei suoi ragazzi e soffermandosi sugli avversari.

No. Sono rimasto stupito dalla prestazione dei miei. Se gli concedi per la prima mezz'ora di giocare trenta palloni tra le linee è chiaro che ti faccia male. Hanno mosso la palla più velocemente del solito e in questo mi hanno stupito, ma noi con continuità. Se scivolamenti in orizzontale e in verticale sono in ritardo, loro giocano tra le linee sia da posizione centrale che dagli esterni e ci è successo puntualmente questa sera. A velocità che raramente gli avevo visto fare. Non tolgo niente ai meriti dell'Inter ma ci sono dentro anche i nostri demeriti.