Inter-Lazio, pagelle GdS: Mkhitaryan sempre un passo avanti, Barella un esempio

Prestazione ai limiti della perfezione per i nerazzurri: voti altissimi per tutti, nota di merito per i centrocampisti

Troppa Inter per la Lazio: i nerazzurri travolgono i biancocelesti e conquistano il pass per la finale di Supercoppa Italiana, dove affronteranno il Napoli. Per La Gazzetta dello Sport il migliore in campo è Mkhitaryan: "Prestazione totale, costante nelle due fasi, sempre un passo avanti agli altri con la testa. Difficile trovarne altri in giro come lui, al momento". Molto bene anche Barella: "Come un esempio per i compagni".