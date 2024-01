Inter, Frattesi ancora in gol dalla panchina: numeri tutt’altro che da riserva

Ancora una volta in gol, ancora una volta partendo dalla panchina: c'è anche lo zampino di Davide Frattesi nel successo dell'Inter sulla Lazio nella semifinale di Supercoppa Italiana. Il centrocampista nerazzurro ha chiuso i conti realizzando il definitivo 3-0, confermando le sue qualità negli inserimenti in area avversaria. La Gazzetta dello Sport sottolinea i numeri stagionali dell'ex Sassuolo: "La mezzala biondina è scalpitante. Ha l'argento vivo per davvero, bussa continuamente alle porte dei titolari. Eppure finora Davide Frattesi il meglio lo ha dato scattando dalla panchina: il centrocampista che entra ed esulta è ormai un classico di stagione. Era successo nell'isteria generale contro il Verona e prima ancora nel derby d'estate contro il Milan. In terra araba si è ripetuto ieri in una gara dominata perfino più di quella di settembre col Diavolo".

"Al momento solo il suo compagno Lautaro, cannibale pure quelle poche volte in cui all'inizio riposa (cinque) e Lorenzo Lucca dell'Udinese (quattro), ne hanno segnati più di lui subentrando a gara in corso. Se si aggiunge la rete in Champions col Benfica, l'unica di Frattesi giocando dall'inizio, si arriva a 4, un'enormità considerato il ruolo e il poco tempo trascorso in campo, 905' appena in sette mesi. Tradotto: Frattesi segna ogni 227', in proporzione molto, molto di più delle altre intoccabili mezzali di Simone. Anzi, dietro al trio che da solo tocca la vertigine di 41 reti totali (la ThuLa più il rigorosissimo Calha), c'è proprio Davide. Bizzarro, il quarto marcatore di una squadra che conta i gol col pallottoliere è uno che non gioca dal 1' in A dal 24 settembre, ad Empoli".