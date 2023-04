Inter, per un 4° posto vitale serve battere la Lazio. All’orizzonte l’aggancio a Milan e Roma

L'Inter non ha troppe alternative: deve battere la Lazio di Sarri per scavalcare nuovamente l'Atalanta e agganciare il duo formato da Milan e Roma

L'Inter non ha troppe alternative: deve battere la Lazio di Sarri per scavalcare nuovamente l'Atalanta e agganciare il duo formato da Milan e Roma. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Simone Inzaghi per restarci, Maurizio Sarri per entrarci. La Champions League come oggetto del desiderio e bene di prima necessità: è il senso unico di Inter-Lazio oggi all’ora di pranzo. La Lazio è seconda con sette punti di vantaggio sull’Inter scivolata al settimo posto, superata dall’Atalanta per una notte almeno. La Lazio può permettersi di giocare per il pareggio".