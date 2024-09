Il giorno dopo il derby si sprecano le analisi. Quella de Il Fatto Quotidiano parla di un Fonseca che ha salvato la panchina battendo l'Inter di Inzaghi "prevedibile e presuntuosa", secondo il giornale, a modo suo. Ha mandato in campo la squadra con un 4-2-4 con due punte con Abraham al fianco di Morata e Pulisic e Leao ai lati. "Se avesse perso così, con questo schieramento, non soltanto sarebbe stato esonerato (comunicati di rito e articoli erano già pronti), ma metaforicamente lapidato in piazza da critica e tifosi. Invece ha avuto ragione lui", si legge a proposito del tecnico rossonero.

Ora davanti al Milan ci sono tre scenari: "Nel primo caso il derby rappresenterà la sliding door del campionato e da brutto anatroccolo la squadra rossonera diventerà cigno. Ma il Milan non ha risolto come per magia tutti i suoi problemi: il successo è stato frutto più dei demeriti dell’Inter che dei meriti rossoneri, che nel primo tempo hanno continuato a mostrare lacune difensive, davanti hanno sprecato l’impossibile, mentre l’involuzione di Leao è sempre più preoccupante. Il secondo scenario allora è il rischio opposto: che il derby nasconda solo per un po’ la polvere sotto al tappeto, rinviando la crisi di qualche settimana. La terza ipotesi, quella più realistica, che il Milan cominci a funzionare con Fonseca, nel bene e nel male. Il portoghese probabilmente non sarà il miglior allenatore possibile: non era un brocco prima e non diventa un fenomeno adesso".