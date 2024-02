Domani alle 18 l'Inter è impegnata nella gara contro il Lecce e il sito ufficiale nerazzurro, raccontando le statistiche della partita parla di un ritorno al passato per Barella e Bastoni. I due domani potrebbero non essere titolari, uno tra il centrocampista e Mkhitaryan potrebbe fare posto a Barella e potrebbe anche giocare Carlos Augusto in difesa a posto di Alessandro.

In attesa di capire come Inzaghi deciderà di schierare i suoi ragazzi, la partita di domani sera ricorda che la prima delle 157 presenze in Serie A con la maglia dell’Inter di Barella è arrivata proprio contro i giallorossi, nel 4-0 per i nerazzurri al Meazza del 26 agosto 2019. E in quella partita ha servito un assist.