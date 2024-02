Inter, dal filotto al tris Arnautovic e Mkhitaryan-Lecce: le curiosità

Statistiche e numeri alla vigilia della sfida di Lecce-Inter, gara in programma al Via del Mare e valida per la 26ª giornata

Alessandro De Felice Redattore 24 febbraio 2024 (modifica il 24 febbraio 2024 | 23:16)

Domenica 25 febbraio alle ore 18 l'Inter sfiderà in trasferta il Lecce, nel match valido per la 26esima giornata di campionato. Le due squadre si incontrano dopo il 2-0 in favore dei nerazzurri giocato a San Siro lo scorso 23 dicembre. In quell'occasione a decidere la gara furono Bisseck, autore del primo gol in nerazzurro, e Barella.