Il Meazza si prepara per il solito tutto esaurito: da martedì 30 luglio alle 12:00 saranno in vendita i biglietti per assistere alla sfida. Sarà attiva da subito la fase di vendita libera: per i tifosi interisti un'occasione unica per iniziare alla grande la stagione a San Siro!