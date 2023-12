Inter-Lecce, Sky o DAZN? Dove vedere la partita in tv e streaming

Inter-Lecce si disputerà sabato 23 dicembre alle 18:00 a San Siro: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming

Inter -Lecce si disputerà sabato 23 dicembre alle 18:00 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati.