Inter, Inzaghi chiama Sarr: “Lo tiene d’occhio dall’estate, con Chivu…”

Simone Inzaghi chiama Amadou Sarr per far fronte all’emergenza in attacco.

Chivu non lo ha convocato per la trasferta di Lecce della Primavera, un segnale inequivocabile.

Non una novità assoluta per lui: sarà la quinta convocazione della stagione in Serie A, la sesta considerando anche quella in Champions League per la sfida contro il Benfica a San Siro.