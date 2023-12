E' Yann Aurel Bisseck (voto 7,5) il migliore in campo in Inter-Lecce secondo il Corriere dello Sport: "Deve badare agli scatti di Banda, ma alla lunga è anche il più pericoloso dei suoi in attacco. Se non impegna Falcone, colpisce la traversa e poi gonfia anche la rete", il commento del quotidiano.

Voto 7 per Barella e Mkhitaryan, 6,5 invece per Sommer, Acerbi, Calhanoglu, Carlos Augusto e Arnautovic perché "l'assist di tacco per Barella riscatta la sua serata e gli fa ritrovare il sorriso". L'unico insufficiente (voto 5,5) è Thuram: "Orfano di Lautaro, compone una coppia inedita e a turno deve affrontare i centrali del Lecce che non gli concedono nemmeno un centimetro. Nel complesso ne viene fuori non una gran serata".