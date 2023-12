Inter-Lecce, moviola GdS: “Mani Carlos Augusto? Giusto togliere il rigore perché…”

Come sottolineato anche dal designatore Rocchi , è stato giusto togliere il calcio di rigore concesso da Marcenaro in Inter-Lecce per presunto fallo di mano di Carlos Augusto.

"A inizio ripresa Marcenaro al monitor toglie il rigore fischiato per “mani” di Carlos Augusto su tiro di Gendrey: pare congruo il movimento del gomito sinistro. Nel primo tempo rischia molto Gonzalez, già ammonito, per un fallo di mano sulla trequarti nerazzurra (da cui nasce il gol di Bisseck): l’arbitro non estrae il giallo, il braccio è un po’ scostato dalla figura ma il tocco non è intenzionale", commenta La Gazzetta dello Sport.