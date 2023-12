Inter-Lecce, pagelle Gazzetta: “Barella show, voto più basso a Thuram. E Arnautovic…”

Tutti voti alti e nessuna insufficienza per l'Inter vittoriosa contro il Lecce secondo le pagelle della Gazzetta dello Sport. Il migliore è Barella (voto 8): "Lautaro non c'è, Calha è in riserva, allora ci pensa lui: fa gol come il Toro e governa come il turco. Impressiona per continuità e pulizia tecnica".

Voti altissimi (7,5) anche per Bisseck, Acerbi e il solito Mkhitaryan mentre Bastoni prende 7. 6,5, invece, per Carlos Augusto e Arnautovic: "Ok, l'austriaco ha sbagliato di tutto ma premiamo la forza di restare comunque in partita fino al tacco magico per Barella che ha chiuso la partita. Bellissimo. E poi è Natale...", commenta la Rosea. I voti più bassi (6) vanno a Calhanoglu, Asllani e Thuram: "Benino in assistenza ma, senza Lautaro e con Arnautovic in difficoltà, serviva di più la sua fisicità nel cuore dell'attacco. E' stanco, ci sta"