Rocchi chiarisce: “Mano di Carlos Augusto in Inter-Lecce? Non è rigore, assolutamente no”

"L'interpretazione del calcio di rigore per fallo di mano è soggettiva. E' la cosa più complessa per tutti noi, è sempre un'interpretazione soggettiva anche se cerchiamo di darci dei parametri. Il braccio largo rigido è rigore sempre, non è facile derubricare gli episodi sempre alla stessa maniera. Mi chiedono: 'Ma perché le decisioni non sono tutte uguali? Non possono esserle, non perché non vogliamo ma perché non riusciamo a prendere la stessa decisione"