Dopo il pareggio contro il Genoa in trasferta nella prima giornata del nuovo campionato l'Inter si prepara a tornare in campo a San Siro. Dopo più di tre mesi finalmente i nerazzurri giocheranno di nuovo di fronte al proprio pubblico, in un'atmosfera che si preannuncia spettacolare. Nella 2ª giornata di Serie A l'Inter affronterà il Lecce, nel match in programma sabato 24 agosto alle 20:45: una sfida che offre diverse curiosità e cifre interessanti dal punto di vista statistico.