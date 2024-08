"Inzaghi si è riservato anche un pizzico di margine per un eventuale posto in panchina, previa verifica sulle sue condizioni questa mattina, con la squadra è rimasta in ritiro alla Pinetina. Tutto lascia credere, però, che non verrà rischiato. Non avrebbe senso all’inizio della stagione. Tanto più che la prossima gara, contro l’Atalanta, è in calendario già venerdì. Ed è chiaro che la posta in palio contro i bergamaschi sia certamente più alta rispetto al Lecce, avversario di questa sera. Ad ogni modo, senza Lautaro, toccherà a Taremi. Che esordirà dall’inizio e davanti ai nuovi tifosi. Ma, soprattutto, Thuram dovrà tornare ad indossare i panni del bomber, come accaduto in occasione della doppietta (la prima in nerazzurro) rifilata al Genoa", scrive il Corriere dello Sport.