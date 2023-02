Inter-Lecce, niente trasferta per i tifosi salentini. Il settore ospiti era sold out

Per la gara di domenica sera tra l'Inter e il Lecce non saranno venduti biglietti a tifosi residenti nella provincia di Lecce

Dopo la brutta sconfitta di Bologna , l'Inter scenderà in campo domenica alle 18 a San Siro contro il Lecce. Non ci saranno al Meazza i tifosi salentini, trasferta vietata.

"Niente trasferta a San Siro per i tifosi del Lecce domenica. Una notizia che arriva quasi a sorpresa. Dopo la relazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti per Inter-Lecce ai residenti in provincia di Lecce, disponendo di conseguenza l’annullamento e il rimborso di quelli già emessi. Il settore ospiti era sold out da diverso tempo: più di quattromila tifosi resteranno così senza partita", spiega La Gazzetta dello Sport.