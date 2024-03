Inter Legend in Georgia, Materazzi: “Pronti ad una grande festa”

L'ex difensore nerazzurro in Georgia per l'amichevole contro Kaladze e compagni è intervenuto in conferenza stampa

«Siamo felici di essere a Batumi, è un grande onore per noi. Abbiamo cercato di arrivare qui in forma. Ho giocato contro Kakha Kaladze ed è stato sempre difficile. Ci siamo incontrati dopo tanto tempo e siamo felici. Ho già visto lo stadio che è molto bello e so che sarà pieno. Ho avuto l'opportunità di giocare a Tbilisi molto tempo fa, ma non era un'amichevole. Poi, molto presto, sostituirete il vecchio stadio di Tbilisi con uno nuovo». Così, Marco Materazzi, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida amichevole di Batumi tra le Leggende dell'Inter e ex campioni georgiani.