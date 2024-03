In Georgia, a Batumi, per un'amichevole tra le Leggende dell'Inter e una selezione di ex giocatori georgiani tra cui Kaladze, Javier Zanetti ha presentato oggi il match di domani 7 marzo, in conferenza stampa, insieme a Marco Materazzi.

«Siamo molto felici di essere qui, in questa città. Abbiamo visto un grande entusiasmo e per me non è la prima volta qui e so quanto amano il calcio in questo Paese. Spero che io e i miei amici offriremo un bello spettacolo ai tifosi che verranno allo stadio domani. Grazie ai nostri amici georgiani che ci ospitano. Naturalmente questo aiuterà il calcio georgiano. Grazie per il vostro supporto e spero che i tifosi si divertano domani», ha sottolineato Pupi.