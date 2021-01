Ma quale Inter prevedibile: “La leggi, ma non la fermi. Due armi devastanti. E ad Appiano…”

L‘Inter non è affatto prevedibile, come qualcuno vorrebbe far credere. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, esalta il gioco nerazzurro, che ha più soluzioni di quante se ne notano in apparenza:

“L’Inter la leggi ma non la fermi. Lo sanno tutti che si passa da Lukaku, eppure il belga non è marcabile per la maggior parte dei difensori del campionato. E ancora: Hakimi, arma tattica devastante, ha sempre una doppia opzione disponibile e valida allo stesso modo. Altro

passaggio chiave: dentro il 3-5-2 l’Inter ha migliorato le uscite difensive. Il gol di Barella nato dai piedi di Bastoni è un movimento ripetuto ad Appiano centinaia di volte. Non c’è più, adesso, «solo» l’appoggio all’esterno difensivo e il lancio «no look» su una delle due punte: l’Inter ha un’alternativa“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)