CdS – Lukaku e Barella show ma il migliore dell’Inter è un altro. C’è una sola insufficienza

Grande prestazione corale dell’Inter che batte 2-1 il Bayer Leverkusen e approda in semifinale di Europa League. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dà voti alti a gran parte dei protagonisti, affibbiando la palma del migliore ad Ashley Young (7,5): “Prima uscita: entra in modo decisivo nell’azione dell’1-0. Seconda uscita: partecipa all’azione di una palla-gol interista. Terza uscita: assist per il 2-0 di Lukaku. Come si vede, davanti è imprendibile dall’1′ al 90′. Dietro deve stare attento ad Havertz ma anche sul piano difensivo fa una grande partita”. Stesso voto anche per Barella, Lukaku e Conte mentre De Vrij ed Eriksen sono da 7. Secondo il CorSport, c’è un solo insufficiente ed è Alexis Sanchez: “Ha subito una palla-gol che uno come lui non dovrebbe sbagliare. A 3′ dalla fine sente tirare il flessore della coscia destra, rientra senza più toccare palla”.