L’Inter si prepara al lancio del nuovo logo: un altro segnale arriva dalla sede

A Skysport hanno raccontato che a via della Liberazione c'è un segnale sulla novità in arrivo

Martedì l'Inter lancerà il nuovo logo. La società nerazzurra ha annunciato questa mattina il lancio sul quale si vociferava ormai da tempo. Del cambio che sta per arrivare si è accorto anche chi questa mattina è passato dal centro di Milano dove si trova, in via della Liberazione, la sede nerazzurra.