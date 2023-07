Inter-Lugano, finisce il primo tempo: nerazzurri avanti 2-0, in gol Fabbian e Sensi

Primo appuntamento del pre-campionato per l'Inter di Simone Inzaghi. Nerazzurri in vantaggio 2-0 al termine del primo tempo

Primo appuntamento del pre-campionato per l'Inter di Simone Inzaghi, in campo al Suning Training Centre per il classico incontro con il Lugano, che da diverse estati apre il ciclo di amichevoli che avvicinano l'inizio della stagione ufficiale.