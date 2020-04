Lukaku-bis, freccia Inter: decine di mln, Juve all’angolo. L’indizio arriva da Torino

E’ sempre Inter-Juventus. E’ sempre derby d’Italia. In campo, ma anche e soprattutto sul mercato. Perché nella prossima sessione potrebbero essere davvero tanti i duelli pronti sull’asse Milano-Torino. A cominciare dalla lotta per Federico Chiesa, valore di mercato tra i 60 e i 70 milioni di euro, da tempo nelle mire dei bianconeri ma che piace tantissimo anche ai nerazzurri. Ecco perché Marotta, dopo il colpo Lukaku, soffiato alla Juventus la scorsa estate, è pronto a mettere nuovamente Agnelli e Paratici all’angolo. E c’è anche un indizio importante, se è vero che, come riportato da Tuttosport, i bianconeri si sono fiondati su Ferràn Torres, classe 2000 del Valencia, per ruolo e caratteristiche molto simile a Chiesa:

“Obiettivo di Marotta è quello di arrivare primo nella volata con la Juve che, nelle ultime settimane, ha indirizzato i radar pure su Ferrán Torres, classe 2000 del Valencia con contratto in scadenza nel 2021, per caratteristiche giocatore del tutto simile a Chiesa“, riporta Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)