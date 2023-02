Giornale – Inter, non è per nulla scontata la permanenza di Lukaku. La speranza…

In questa seconda parte di stagione Big Rom spera di essere nuovamente protagonista in nerazzurro

Dopo il suo ritorno a Milano sperava di ricambiare la fiducia che l'Inter ha riposto nei suoi confronti. Invece un brutto infortunio non ha permesso a Romelu Lukaku di essere nuovamente protagonista in nerazzurro. Come sottolinea il Giornale, Big Rom da Milano non si sposterebbe più.