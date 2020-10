GdS – Inter meno sperimentale, due gli acquisti fenomenali. Manca solo un tassello a Conte

Sarà una Serie A combattuta, il livello delle pretendenti al titolo si è alzato e la Juve non parte come favorita assoluta nella corsa allo scudetto. L’Inter dirà la sua, la squadra di Conte vuole farsi trovare pronta. Questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport dopo il mercato dei nerazzurri:

“La squadra di Conte è più completa nei ruoli e meno sperimentale. Manca il centrale “puro” che consentirebbe al Sensi/Eriksen di turno (se ci sarà) di dare meno riferimenti. Due gli acquisti fenomenali: Hakimi, top d’Europa, e Vidal, leader non solo in mezzo. Skriniar ha fatto il mediano centrale in nazionale, vedi mai”.