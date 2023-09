Marchegiani: “Inter la più forte. Thuram? Gara eccezionale, nella testa di Inzaghi lui…”

Al Club a Sky Sport, l’ex portiere Luca Marchegiani ha parlato così della vittoria di oggi dell’Inter e non solo. “Thuram? Quasi mai lo anticipano, arriva sempre prima degli altri. I numeri non sono incredibili, ma per me nella testa di Inzaghi non è mai stato in discussione. Oggi ha fatto una partita eccezionale. Lautaro ora fa più la prima punta, Thuram si sbatte un po’ di più, come faceva lui con Lukaku. È micidiale negli ultimi metri. Corsa scudetto? Per me l'Inter è la più forte”.